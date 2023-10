Arapongas alinha campanha pelo fim da violência contra a mulher

Na última sexta-feira, 27, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), de Arapongas, por meio da Guarda Municipal de Arapongas (GMA), realizou uma reunião para alinhar as atividades da Campanha “16 Dias de Ativismo pelo fim da violência contra mulheres”. Por mais um ano, a iniciativa vai contar com a parceria estratégica de demais órgãos públicos e representantes da sociedade civil organizada.

AÇÃO

A campanha dos “16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres" é uma mobilização mundial que ocorre em mais de 160 países, sendo realizada no Brasil desde 2003. Durante o período, serão realizadas ações com o objetivo de conscientizar a população sobre a necessidade de erradicar a violência contra a mulher, divulgando os mecanismos legais para coibir a violência de gênero, e também para avaliar as ações de enfrentamento à violência e a eficácia da Lei Maria da Penha.

As atividades terão início no dia 25 de Novembro; dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher, seguindo até o dia 10 de Dezembro – Dia Internacional dos Direitos Humanos. “Já estamos nos organizando neste sentido. E queremos mobilizar o maior número de pessoas nesta importante ação. Para engajamento na prevenção e na eliminação da violência contra as mulheres e meninas, envolvendo o coletivo” falou a coordenadora da Patrulha Maria da Penha, GM Michele Zanin. O calendário das atividades dever ser divulgado ao longo dos próximos dias.

Participaram também da reunião representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), Delegacia da Mulher de Arapongas, Polícia Militar, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Secretaria Municipal de Saúde, Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal, OAB Subseção Arapongas, CREAS, CRAS, Abrigo Refúgio das Marias, Rotary Beija Flor e Centro Pop.

A abertura oficial da campanha será no dia 21 de novembro, às 8h30, no Cine Teatro Mauá.

