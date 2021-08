Da Redação

Arapongas alerta para prazo de regularização de terrenos

Nesta semana a prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Indústria e Comércio (Semic), reforçou que está em vigência o prazo para que os donatários beneficiados por leis anteriores de doação de terrenos de Parques Industriais do município regularizem documentação de propriedade, sob pena de retomada do imóvel. “No dia 15 de setembro vence a chamada pública, mas nossa recomendação é no sentido de que as pessoas não deixem isso para a última hora”, adverte o secretário de Indústria e Comércio, Nilson Violato.

O donatário convocado deverá apresentar junto à Semic a documentação exigida apresentada em edital: https://www.arapongas.pr.gov.br/editais/2021/jun/15.06_assinado.pdf . A documentação deverá ser protocolada no setor de “ Protocolos Gerais”, na Prefeitura de Arapongas (Rua das Garças, nº 750 – Centro), das 09h00 às 10h45 e das 13h00 às 16h45. O requerimento deve estar devidamente preenchido com dados do responsável pela empresa solicitante, além dos documentos que constam em edital.

INFORMAÇÕES

Esclarecimentos e demais informações podem ser repassadas através da Comissão Especial de Análise e Verificação, localizada na Prefeitura de Arapongas, pelos telefones: 3902-1027 e 3902-1041 – Secretaria de Indústria e Comércio, ou através dos e-mails: semic.gerencia@arapongas.pr.gov.br e seodur.sec@arapongas.pr.gov.br