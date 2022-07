Arapongas adquire terreno para pista de arrancada; assista

Da Redação

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), formalizou nesta segunda-feira (4) a documentação do terreno a ser destinado para a construção de uma Pista de Arrancada no município. O ato aconteceu no auditório com a presença de representantes e pilotos da modalidade esportiva, além de lideranças e outras autoridades do município.

“Esse já era um compromisso nosso. E agora temos condições viáveis para esse investimento. Será um espaço seguro e voltado para a realização desses eventos”, disse o prefeito. Onofre acrescentou que a ideia é que no espaço seja instalado também um parque de oficinas – com condições viáveis aos representantes do segmento – e também uma pista para motoqueiros.

O terreno destinado para a construção da Pista de Arrancada possui 118.447,75 m² de área e localiza-se na PR-444, na saída para Maringá. “A gente tendo o projeto pronto, com valores e demais informações, temos condições de buscar recursos estaduais e federais. Se tivermos o projeto até dezembro, em 2023 teremos viabilidade para começar a obra da Pista de Arrancada”, prosseguiu Onofre.

Para agilizar o projeto, o prefeito pediu a formação de uma comissão com representantes dos esportistas. “Com o auxílio de quem entende, o projeto sairá mais rápido e de forma mais assertiva, ou seja, sem a necessidade de ficar mexendo na obra depois”, frisou Onofre. A pista terá mais de mil metros de comprimento, seguindo os padrões exigidos.

Segundo ele, o local também será um ponto de encontro da juventude, além de gerar empregos e renda para o município. “Será um espaço para o nosso jovem e para as pessoas que gostam de esporte, que movimenta também bastante dinheiro. Além disso, vai gerar empregos para a cidade”, assinala.

Cadu Moreira, piloto e organizador da Lista Área 43, de Londrina, comemora a conquista. A Lista Área 43, que reúne pilotos de Londrina e região norte do Paraná, organiza competições da modalidade. “A Lista 43 é referência e não tinha uma pista própria para arrancada. Com esse projeto, o esporte pode crescer ainda mais e teremos condições de trazer para Arapongas eventos nacionais da modalidade”, afirma Cadu, que foi campeão de uma etapa da prova Armaggedon em Cuiabá (MT), uma das principais da categoria.

Davi Medina, piloto araponguense, que está no Top 20 da Lista Área 43, também destacou a novidade. “Arapongas merece um espaço para os eventos de Arrancada. Para a região será muito importante. Temos diversos atletas, sobretudo, de Arapongas”, afirmou.

