Da Redação

Arapongas adquire novas geladeiras para armazenar medicações

Com recursos do Governo Estadual, a Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas adquiriu mais duas geladeiras específicas para armazenamento de medicamentos. Segundo o secretário da Saúde, Moacir Paludetto Jr, uma delas foi instalada na Farmácia Central. “ Lá, a nova geladeira dará auxílio no armazenamento de medicamentos que necessitam de temperaturas específicas, aumentando a nossa capacidade de armazenamento atual”, disse.

A segunda geladeira foi instalada no setor de imunização, e com isso o município está cada vez mais preparado para receber novos lotes de vacinas, inclusive contra a Covid-19. “ Geladeiras como estas, nos dão cada vez mais segurança no recebimento de novos medicamentos e vacinas. Além da garantia da manutenção das temperaturas necessárias para tais insumos, as geladeiras permitem o monitoramento das oscilações de temperaturas, bem como a manutenção das temperaturas por até 48h na falta de energia”, acrescentou Paludetto Jr. O valor investido foi de R$20.600,00.