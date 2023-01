Arapongas adquire 10 refrigeradores científicos para vacinas

Da Redação

A prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Saúde, adquiriu recentemente 10 refrigeradores científicos para o armazenamento das vacinas nas Unidades de Saúde. Os novos aparelhos substituem as geladeiras convencionais que eram utilizadas para o serviço.

Diferente das geladeiras convencionais, os novos refrigeradores têm maior capacidade de armazenamento, possuindo sistema de alarme com monitoramento na falta de energia, sistema de alarme remoto com discadora, memória interna com exportação de dados, sistema de compressores com rápida recuperação térmica, difusor de ar, porta de vidro de alta resistência, isolamento térmica de alta densidade, gabinete interno em aço inox, gabinete externo em aço tratado. O secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr, afirma sobre a importância de toda a tecnologia apresentada nos refrigeradores científicos. “Estes refrigeradores representam mais segurança para os nossos profissionais, maior possibilidade de estoque e armazenamento das vacinas, além de maior qualidade nos serviços prestados à nossa população”, falou.

AQUISIÇÃO

A compra foi por meio da licitação no segundo semestre de 2022, com investimento de R$108.700,00. “ Sendo que estes recursos foram conquistados pelo prefeito Sérgio Onofre, por meio de emenda parlamentar do deputado federal Luciano Ducci, com o apoio do vereador Márcio Nicknig”, pontuou Paludetto Jr.

LOCAIS

Os refrigeradores científicos foram instalados nos seguintes pontos:

Pronto Atendimento 18 Horas Petrópolis

Pronto Atendimento 18 Horas Flamingos

Pronto Atendimento 18 Horas Palmares

Clínica do Bebê “Centro de Vacinação Infantil Mariane Vitória Rodrigues”

Centro de Especialidades Jaime de Lima

Unidade Básica de Saúde Bandeirantes

Unidade Básica de Saúde Centauro

Unidade Básica de Saúde Tropical

Unidade Básica de Saúde Primavera

Unidade Básica de Saúde CAIC

