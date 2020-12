Arapongas adota proposta de Natal Consciente - TNOnline

Continua após publicidade

Se adequando ao novo normal, levando em consideração todos os cuidados e medidas necessárias em meio à pandemia da Covid-19, a Prefeitura Municipal de Arapongas, por meio das Secretarias de Indústria e Comércio, Segurança, Cultura, Saúde, e Esporte, e a Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (ACIA), Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (SIMA), Câmara da Mulher Empreendedora e Associação Gastronômica de Arapongas (AGA), lançaram nesta quinta-feira, 3, o Natal Consciente 2020, com o slogan “ Melhor presente de Natal é cuidar de quem amamos”.

A ideia central é para que toda a população coloque em prática as recomendações de saúde, como uso de máscaras, higienização com álcool em gel 70%, além de evitar aglomerações, inclusive, nos dias em que o comércio vai atender em horário estendido. As atividades especiais de atendimento no comércio para as compras de Natal serão do dia 10 a 24 de dezembro.

Segundo o secretário de Indústria e Comércio, Nilson Violato, o chamado é tanto para os consumidores, como para os lojistas. “Conclamamos a população para que siga todas as recomendações em saúde, sempre enfatizadas desde o começo da pandemia. Além disso, o pedido de atenção e cumprimento dos cuidados vale também para os empresários e comerciantes - respeitando os horários estabelecidos, disponibilizando álcool em gel, evitar a aglomeração dos estabelecimentos, entre outros. Todos devemos ser colaborativos nesse momento. É fato que precisamos manter a economia girando, contudo, ainda estamos enfrentando uma pandemia. Por isso, todos temos que ser responsáveis”, enfatiza.

Agenda:

O horário estendido vai vigorar de 10 a 24 de dezembro. Neste período, todos os sábados o comércio vai atender das 9h00 às 18h00. No domingo, 20, atendimento das 9h00 às 17h00. Nos demais dias, o comércio vai atender das 9h00 às 22h00. Na véspera de Natal, 24, o atendimento será das 9h00 às 17h00. Ainda conforme a ACIA, o domingo – 20/12 será compensado nos dias 15 e 17 de fevereiro (segunda e quarta-feira de Carnaval). Durante a abertura do comércio, a Guarda Municipal e a Polícia Militar darão apoio e orientação com patrulhamento nas ruas.