Arapongas adota processo de compra e licitações 100% digital

A prefeitura de Arapongas com o apoio da Secretaria Municipal de Administração, adotou nesta semana o primeiro processo de compras e licitação eletronicamente. O objetivo é reduzir o consumo de papel e impressões e dar mais transparências aos processos licitatórios.

Nesta terça-feira (03), na presença do secretário municipal de Administração, Beto Siena, juntamente com os servidores do Departamento de Licitações e Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), foi realizado o primeiro processo 100% digital.

A gerente de Processos, Tainara Fakeiti da Silva, explica quais serão os próximos trâmites: "O processo piloto servirá para validarmos os trâmites. Desta forma, antes de oficializar a Requisição Eletrônica de Licitação, será verificada a necessidade de ajustes finais. Depois, treinaremos os servidores nesta nova rotina".

Por sua vez, o assessor técnico executivo, Valdinei Juliano Pereira, destaca a importância dos processos digitais ao Serviço Público: “Além de racionalizar os gastos públicos, esperamos acelerar os trâmites licitatórios, facilitar o trabalho desenvolvido por nós, servidores, e melhorar o gerenciamento de processos e instrumentos de controle. Enfim, estamos felizes com o resultado”.

O secretário de Administração, Beto Siena, parabeniza os servidores envolvidos e fala dos futuros projetos: “Desde o início, percebemos que não seria fácil, mas ter pessoas comprometidas tornou o mero projeto em realidade. Inclusive, este é um dos pedidos do nosso prefeito Sergio Onofre: modernizarmos nossos trâmites para melhor atendimento à população, que é nosso foco principal”.