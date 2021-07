Da Redação

Arapongas adianta vacinação para pessoas com 32 anos

A Prefeitura de Arapongas informa que a vacinação para o público em geral com 32 anos completos que seria realizada na segunda-feira, foi antecipada, e passa a ser realizada nesta sexta-feira, 23. Ainda de acordo com a Saúde, até a semana que vem, será possível avançar com as demais faixas etárias.

A vacinação anticovid acontecerá no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua) – das 9h às 19h. No Cisam; apenas para as mulheres, das 9h às 16h, e na Escola Municipal Alzira Horvatich (Del Condor), das 9h às 16h.

DOCUMENTAÇÃO

Carteira de vacinação (CNS), CPF, Documento com foto, cartão SUS, comprovante de residência.

ACIMA DOS 34 ANOS

Lembrando que as pessoas acima dos 34 anos e que ainda não tomaram a primeira dose da vacina anticovid devem procurar um dos locais de vacinação para o recebimento das doses.