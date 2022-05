Arapongas adere ao Maio Amarelo e retoma Escola de Trânsito

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), abre o mês de maio aderindo à campanha “Maio Amarelo 2022: Juntos Salvamos Vidas”.

O movimento traz a proposta de chamar atenção para os altos índices de mortes e feridos no trânsito, através da conscientização e ações que envolvam toda a sociedade. Em Arapongas, a campanha será marcada também pela retomada das atividades da Escolinha de Trânsito “Sargento Benedito de Oliveira”, sediada na 7ª CIPM, sendo que as ações ficaram suspensas por dois anos em decorrência da pandemia.

De acordo com o secretário da pasta, Paulo Argati, as aulas retornam nesta quinta-feira (05), às 14h. “Vamos voltar com as aulinhas educativas de trânsito para os nossos alunos dos 5º anos. Queremos todos engajados, buscando índices menores de acidentes e mortes no trânsito”, salientou Argati. O retorno das atividades conta com uma novidade: o apoio do Grupo de Escoteiros Pássaros da Paz. De maneira voluntária, eles atuarão como instrutores, juntamente com o setor de Trânsito da Guarda Municipal de Arapongas (GMA).

Ao longo do mês, outras ações também serão desenvolvidas para a comunidade. Argati acrescentou ainda que as atividades do Maio Amarelo 2022 contarão com o apoio de todas as Forças de Segurança.

A campanha

O Maio Amarelo surgiu de uma iniciativa da ONU e da OMS que definiram o período de 2011 a 2020 como a Década de Ação para Segurança no Trânsito. Desde então, maio tornou-se referência mundial para a realização de ações de conscientização de trânsito e o amarelo passou a ser utilizado pela simbologia da atenção, pois sinaliza advertência no trânsito. O objetivo é colocar em pauta para a sociedade o tema trânsito com o intuito de conscientização para redução de acidentes de trânsito.

Um estudo da OMS de 2009 apontou que os acidentes de trânsito eram a nona principal causa de morte no mundo. A estimativa é de que 1,3 milhão de pessoas perderam a vida em acidentes em 178 países. Outras 50 milhões sobreviveram com sequelas. Em 2020, o número de pessoas que perdem a vida a cada ano no mundo saltou para 1,35 milhão.

A Segunda Década de Ação para Segurança no Trânsito entre 2021 e 2030 tem como meta a melhoria da segurança viária, a redução dos casos de excesso de velocidade, o uso de equipamentos de segurança obrigatórios, a conscientização sobre o uso de bebidas alcoólicas e de celular ao volante.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.