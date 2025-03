Arapongas adere à campanha de combate ao assédio contra mulheres

continua após publicidade

Arapongas, no norte do Paraná, aderiu à Campanha Nacional “Se Toca, Não é não. Assédio não é folia”, que ganha força durante as festividades do Carnaval, período em que muitas mulheres são vítimas de importunação sexual, violência ou abuso. A proposta é combater o assédio e a violência de gênero, trazendo maior conscientização para a população, além do incentivo às denúncias.

- LEIA MAIS: Pré-carnaval anima foliões em arapongas; veja a programação



continua após publicidade

“A campanha Não é Não cria força nessa época pelo fato de que, nesse período, 73% das mulheres sentem medo de sofrer assédio nas festividades de carnaval, segundo pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva, em parceria com a Questionpro”, diz o secretário da Cultura, Pedro Ziroldo.

Ziroldo também destaca que a programação do Carnaval Nas Asas do Samba em Arapongas terá a presença da Guarda Municipal e Polícia Militar. “Para prestar apoio às foliãs e foliões que estivem em alguma situação de risco”, afirmou.

O crime de importunação sexual prevê pena de 1 a 5 anos de prisão - pela lei 13718/18. As denúncias podem ser feitas pelo 190 ou 153.



continua após publicidade

CANAIS PARA DENÚNCIA

153 – GUARDA MUNICIPAL DE ARAPONGAS (GMA)

190 – POLÍCIA MILITAR (PM)

Siga o TNOnline no Google News