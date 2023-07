Arapongas adere à 1ª Caminhada do Meio-Dia contra o feminicídio

Arapongas irá participar no próximo dia 22 de julho da 1ª Caminhada do Meio-Dia, faz parte da campanha estadual Paraná Unido no Combate ao Feminicídio. A ação é promovida Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial, e Pessoa Idosa (Semipi). Ao todo, 50 municípios do Paraná fizeram adesão ao movimento.

Em Arapongas, por exemplo, o evento conta com a parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran). O ponto de encontro será na Praça Júlio Junqueira (Praça Mauá), às 11h00. A recomendação é que as pessoas que participem da Caminhada do Meio-Dia usem roupa branca em demonstração de paz e respeito à vida.

O Paraná tem um Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, criado após uma lei sancionada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. O dia 22 de julho foi escolhido em referência à morte da advogada Tatiane Spitzner, de Guarapuava. A lei determina que é dever do Poder Público promover debates, seminários e outros eventos relacionados ao tema.

