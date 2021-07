Da Redação

Arapongas acolherá moradores de rua em dias de frio intenso

Com previsão de nova queda nas temperaturas; prevista para esta semana, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Assistência Social (Semas) e apoio de vereadores, está preparando um abrigo emergencial para acolher as pessoas em situação de Rua. O local será o Palácio do Bolão – anexo à Secretaria Municipal de Esporte, sito à Rua das Pombas, nº 784, nas proximidades do Ginásio de Esporte Luiz A. Zin, Centro.

O abrigo emergencial vai fazer o acolhimento (pernoite), nos dias 28/07(quarta-feira); 29/07 (quinta-feira) e 30/07(sexta-feira) – a partir das 17h00. A população em situação de Rua terá acesso a banhos; alimentação; dormitórios; café da manhã e encaminhamentos para o Centro Pop. Ainda nesta terça-feira, 27, as equipes já começaram a organização do espaço para receber a população.

Mais informações através da Semas: 3902- 1335.