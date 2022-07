Arapongas acelera obras de ampliação da pista do Aeroporto Municipal

Da Redação

Maquinários realizam o trabalho de terraplanagem no Aeroporto Municipal de Arapongas

Nesta terça-feira (12), a Prefeitura de Arapongas informou, através do site oficial do município, que mantém em ritmo acelerado outra grande obra: a reforma do Aeroporto Municipal Alberto Bertelli, que permitirá a extensão e o alargamento da pista de pouso. No momento, os maquinários estão realizando o trabalho de terraplenagem.

Com serviços executados pela empresa vencedora do processo de licitação, a Impacto Construções Ltda, o projeto inclui o alargamento da pista em 8 metros ao longo de toda a sua extensão. Depois de executada a obra, a pista terá 30 metros de largura. A extensão também vai ganhar mais de 200 metros, chegando em a 1.401,04 metros. O investimento é de R$ 8.525.761,03, sendo R$ 3 milhões em recursos próprios e R$ 5.525.761,03 através do governo estadual.

A ordem de serviço para a obra de número 113 foi assinada pelo prefeito Sérgio Onofre no último dia 27. “A reforma do aeroporto já era uma demanda de tempos e vem para acompanhar o desenvolvimento e fomentar ainda mais o crescimento do município. Estamos entusiasmados com este grande serviço”, reforçou Onofre.

No ano passado, a Prefeitura chegou a realizar melhorias estruturais no local, com a execução de demolições, partes de fundação da área ampliada – que incluiu sala de embarque, sala de espera, sala de descanso, almoxarifado, além da construção de novos banheiros. Foram executadas a regularização de contra piso, finalização da cobertura e das instalações hidráulicas e acabamento.

O projeto incluiu também a readequação total do saguão, que deu espaço para um local reformulado para os atendimentos aos passageiros, funcionários e tripulantes. O investimento foi de R$ 296.926,61 em recursos próprios.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

