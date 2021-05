Arapongas abre vacinação para pessoas com comorbidades

Continua após publicidade

A Secretaria Municipal de Saúde vai iniciar a partir desta terça-feira, 11, a vacinação contra a Covid-19 para as pessoas com comorbidades: diabetes, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial resistente, doenças cerebrovasculares, doença renal crônica, imunosuprimidos, anemia falciforme, obesidade mórbida, Síndrome de Down, cirrose hepática e doenças cardiovasculares. Para os pacientes com 57, 56, e 55 anos.

COMO VAI FUNCIONAR

Está disponível no site da Prefeitura de Arapongas o Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades a ser preenchido pelo médico que realiza o acompanhamento do paciente, que pode ser acessado através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-comorbidades.

Os pacientes que realizam acompanhamento das comorbidades nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) deverão entrar em contato com a UBS de referência, e informar o interesse em obter formulário específico preenchido, com base no prontuário eletrônico de acompanhamento que será fornecido de acordo com o cronograma de vacinação.

LOCAIS - Espaço Milene – Feira da Lua (horário das 9 às 17 horas) e Ginásio Mateus Romera – Rua Saí Verde, 145 – Conjunto Flamingos (horário das 9 às 16 horas).

DEMAIS GRUPOS – Cronograma completo

Pessoas com Deficiência Permanente, de 55 a 59 anos (cadastradas no Programa Benefício de Prestação Continuada - PBPC), serão vacinadas no Espaço Milene - Feira da Lua (horário das 09h às 17h), a partir de 10/05, conforme relação disponibilizada pela Secretaria de Assistência Social (SEMAS) e deverão entregar cópia de documento comprobatório do recebimento do benefício (a ser retida) e apresentação de CPF, Cartão SUS, documento com foto e Comprovante de residência.

Pessoas com Síndrome de Down que realizam acompanhamento pela APAE serão vacinadas no local conforme agendamento realizado pela instituição. Os demais poderão se direcionar para o Espaço Milene – Feira da Lua (horário das 09h às 17h) e Ginásio Mateus Romera – Flamingos (horário das 09h às 16h) a partir de 07/05 (sexta-feira) e deverão apresentar o Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades, disponível através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-comorbidades#comorbidades preenchido pelo médico responsável, que ficará retido no momento da vacinação. Deverão apresentar também CPF, Cartão SUS, documento com foto e comprovante de residência.

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (hemodiálise ou diálise peritoneal) serão vacinadas na Clínica Davita conforme agendamento realizado pela instituição. Deverão apresentar o Formulário de Atendimento aos Critérios de Comorbidades, disponível através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-comorbidades#comorbidades preenchido pelo médico responsável, que ficará retido no momento da vacinação. Deverão apresentar também CPF, Cartão SUS, documento com foto e comprovante de residência.

As gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto) são vacinadas no Centro de Integrado de Saúde da Mulher (CISAM) - Av. Gaturamo, 1000 - Jardim Primavera. Das 09h às 15h – de segunda a sexta-feira.- DOCUMENTAÇÃO

Deverão apresentar o Atestado para Vacinação de Gestantes e Puérperas, disponível através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-comorbidades#comorbidades, preenchido pelo médico responsável, que ficará retido no momento da vacinação. Deverão apresentar também CPF, Cartão SUS, Documento com foto e Comprovante de residência.