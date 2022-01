Da Redação

Arapongas abre vacinação para crianças com 11 anos

A Secretaria Municipal de Saúde de Arapongas começa hoje (27), a vacinar as crianças com 11 anos completos e sem comorbidades.

continua após publicidade .

LOCAIS - Os três Pronto Atendimentos 18 Horas (Cj. Flamingos, Zona Sul e Jardim Petrópolis) são os locais destinados para a vacinação do público infantil. De segunda a sexta-feira, exclusivamente das 9h às 14h.

A primeira etapa de atendimento ao público infantil atendeu as crianças de 05 a 11 anos com comorbidades.

continua após publicidade .

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – crianças de 11 anos e sem comorbidades

Documentação das Crianças: CPF, Cartão SUS, Registro de nascimento ou RG, comprovante de residência e caderneta de vacinação;

Documentação dos Pais ou responsável legal: Termo de Assentimento/consentimento da vacina (a ser retido), disponível no site oficial do município, portal COVID-19, assinado pelos pais/responsáveis; e cópia (a ser retida) de documento de identificação com foto, dos pais/responsáveis.

Em caso de consentimento emitido por responsável legal, apresentar cópia (a ser retida) de certidão ou termo de compromisso de guardião ou de tutor.