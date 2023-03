Arapongas abre vacinação bivalente contra Covid-19

Da Redação

Arapongas conta com quatro locais disponíveis para vacinação

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Saúde, amplia nesta segunda-feira, 06, a aplicação da vacina bivalente contra Covid-19 para pessoas com 60 anos ou mais.

A primeira etapa da vacinação dos imunizantes bivalentes da Pfizer/BioNTech foi destinada pessoas de 70 anos ou mais; população que mora em instituições de longa permanência para idosos; pessoas com mais de 12 anos imunocomprometidas; comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas com mais de 12 anos; de acordo com a recomendação do Ministério da Saúde. Só poderão receber a dose bivalente pessoas que tomaram, pelo menos, duas doses das vacinas anteriores; intervalo da última dose de 4 meses.

DADOS

Conforme a Secretaria de Saúde, até a semana passada, 441 doses da vacina bivalente foram aplicadas nos idosos com 70 anos ou mais.

LOCAIS

Arapongas conta com quatro locais disponíveis para vacinação. O cronograma completo é atualizado semanalmente. Informações sobre os locais e horários devem ser acompanhadas através do link.

As pessoas que não fazem parte dos grupos prioritários continuarão recebendo imunizantes monovalentes (locais e horários através do mesmo link).

DOCUMENTAÇÃO

Por que se vacinar?

Considerando que a efetividade das vacinas diminui com o passar do tempo, faz-se necessário essa renovação da proteção para prevenção da doença. Os imunizantes protegem contra as formais mais graves da Covid-19, evitando o agravamento do quadro clínico em casos de infecção pelo vírus.

