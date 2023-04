Arapongas abre vacinação bivalente contra a Covid-19; veja cronograma

Da Redação

Seguindo a nova normativa do Programa Nacional de Imunizações (PNI), oficializada pelo Ministério da Saúde – e também através da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Arapongas abre nesta teçra-feira, 25, a aplicação da dose de reforço com a vacina bivalente contra a Covid-19 para todas as pessoas acima de 18 anos.

Podem receber a dose bivalente pessoas que tomaram, pelo menos, duas doses das vacinas anteriores; intervalo da última dose de 4 meses.

LOCAIS E HORÁRIOS

Pronto Atendimento 18 Horas Luiz Beffa (Jardim Petrópolis), das 07h às 13h00.

Pronto Atendimento 18 Horas Antônio J. Marques (Zona Sul), das 6h30 às 17h30.

Pronto Atendimento 18 Horas Oswaldo Filla Jr (Conjunto Flamingos), das 06h30 às 18h00.

Clínica do Bebê (Rua Perdizes, 1420 – centro), das 07h às 18h.

Confira também através do link: https://www.arapongas.pr.gov.br/coronavirus-agenda_vacinacao.php#banner_vacina

- Documentos para todos:

CPF, Cartão SUS, documento com foto e carteira de vacinação.

DOCUMENTOS para grupos

- Gestantes: carteirinha de gestante, exame ou declaração médica;

- Trabalhadores de saúde: carteira ou contrato de trabalho, carteira do conselho profissional de classe.

IMPORTANTE: Os imunizantes bivalentes protegem contra as formas mais graves da Covid-19, evitando o agravamento do quadro clínico em casos de infecção pelo vírus.

