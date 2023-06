Arapongas abre PSS de professor para Cursinho Municipal; veja as vagas

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), abriu um Processo Seletivo Simplificado (PSS) para professores que tenham interesse em lecionar voluntariamente no Cursinho Municipal Pré-vestibular.

O edital completo com todos os requisitos pode ser acessado através do endereço eletrônico (clique aqui). De acordo com a administração municipal, a inscrição do candidato implicará no conhecimento e aceitação tácita das normas e condições estabelecidas no documento.

A inscrição é gratuita e deve ser feita presencialmente e pessoalmente na sede do campus do IFPR de Arapongas, localizado na Rua Surucuá Açú, nº 321, na Vila Araponguinha. As inscrições começaram nesta quinta-feira (22/6) e seguem até o dia 10 de julho.

O candidato pode ir realizar sua inscrição na segunda e quinta-feira das 8 às 17 horas; na terça, quarta e sexta-feira das 13 às 22 horas. É responsabilidade do candidato apresentar todos os documentos originais exigidos no ato da inscrição (conferir no edital).

Vagas e disciplinas



O Processo Seletivo Simplificado destina-se à seleção de professores voluntários do Cursinho Municipal de Arapongas para as seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa e Redação - Cadastro reserva;

Literatura - Cadastro reserva;

História da Arte - 1 vaga;

História - 1 vaga;

Geografia - Cadastro reserva;

Filosofia - 1 vaga;

Sociologia - 1 vaga;

Química - Cadastro reserva;

Biologia - 1 vaga;

Física - Cadastro reserva;

Matemática - Cadastro reserva.

Os candidatos poderão se inscrever para uma ou mais disciplinas, desde que atendam aos requisitos específicos estabelecidos para cada uma delas.

Cursinho Municipal

O Cursinho Pré-Vestibular Municipal Gratuito é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Educação e, agora, passa a contar com a parceria do Instituto Federal do Paraná (IFPR) Campus Avançado Arapongas, potencializando ainda mais o ensino.

O cursinho preparatório visa oportunizar maiores ferramentas para os estudantes que prestarão vestibular ou participarão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Para participar do Cursinho, acesse o link e faça sua inscrição (clique aqui).

