Arapongas abre processo seletivo para contratar estagiários; confira

O processo é lançado por meio do edital nº 27

A Prefeitura Municipal de Arapongas informou, nesta terça-feira (11), sobre a abertura do processo seletivo que visa contratar estagiários para formação de cadastro de reserva. As oportunidades de vagas estão disponíveis para escolaridade de nível Médio e Superior.

Conforme o edital, as inscrições para participar do processo seletivo serão gratuitas e devem ser realizadas por meio da internet. As inscrições iniciam às 09 horas do dia 24 de abril, e seguem até às 17 horas do dia 10 de maio.

A Prefeitura reforça que, no ato da inscrição online, o candidato deverá preencher e anexar o formulário de inscrição, além de enviar os documentos exigidos.

O estagiário poderá concorrer a uma vaga de estágio para 20 ou 30 horas semanais, com o valor da bolsa auxílio variando entre R$ 500 a R$ 950, mais R$ 50 para auxílio transporte. Todas as informações podem ser consultadas no edital (clique aqui).

Para caso de dúvidas ou para mais informações, o interessado também pode ligar no 3902-1048, Diretoria de Recursos Humanos.

Fonte: Prefeitura de Arapongas.

