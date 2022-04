Da Redação

Arapongas abre processo seletivo para contratação de estagiários

Nesta terça-feira (05), a Prefeitura Municipal de Arapongas informa que segue até o próximo dia 18, o prazo para as inscrições referentes ao Processo Seletivo para formação de Cadastro Reserva destinado ao provimento de vagas de estágio em Nível Médio e Superior.

A Prefeitura informa que as inscrições podem ser feitas via internet, através do link, onde consta o formulário que deve ser preenchido. Dessa forma, até dia 18 de abril está aberto o período de inscrições, com o preenchimento obrigatório do formulário e envio dos documentos exigidos, que deverão ser anexados no ato da inscrição online.

A partir do dia 03 de maio, estará acontecendo a homologação das inscrições e das notas preliminares de todos os inscritos, e os dias 04 e 05 de maio é o prazo para recursos quanto às inscrições e notas preliminares.

Por fim, no dia 10 de maio haverá a publicação do resultado dos recursos e homologação da classificação final.

Para conferir as áreas, cargas horárias e requisitos para o Processo Seletivo, acesse o site da Prefeitura de Arapongas.