Arapongas abre o Maio Amarelo com foco na redução de acidentes no trânsito

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), promoveu, na manhã desta terça-feira (05), a cerimônia de abertura da campanha Maio Amarelo. O tema de 2026 é "No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas". Participaram a vice-prefeita, Édina Kümmel, representando o prefeito Rafael Cita, que cumpre agenda em Curitiba; servidores e secretários municipais, vereadores e representantes das Forças de Segurança.

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Durante o mês de maio, haverá uma programação que conta com palestras e atividades educativas para ajudar a promover um trânsito mais seguro. Em Arapongas, nos primeiros três meses do ano, houve aumento no número de acidentes em relação ao ano passado: foram 284, contra 263 em 2025. Nos dois anos, não foram registradas mortes em decorrência do trânsito. Os feridos, que eram 133 no ano passado, são 138 este ano.

“No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. O Observatório Nacional de Segurança Viária escolheu esse tema justamente porque nós estamos tendo um grande aumento de mortes no trânsito, envolvendo motocicletas e autopropelidos, que são as motos elétricas que hoje estão virando uma febre. E a tendência é aumentar”, comentou o secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati. “O objetivo é engajar toda a população, a sociedade civil organizada, para levar boas práticas de conhecimento de trânsito, nas nossas indústrias, nas fábricas, nas nossas escolas”, frisou.

Ele lembrou que Arapongas saiu na ponta. “Arapongas é o município que fez uma lei regularizando, não proibindo, regulamentando a condução desses autopropelidos. Hoje somos exemplo e estamos distribuindo essa lei aí para vários municípios”, comentou Argati.

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Durante a solenidade, também houve uma amostra de como funciona a Escolinha de Trânsito. “É referência, uma parceria entre a Guarda Municipal, a Polícia Militar e a Secretaria de Educação. Todos os anos, passam mais de 1.500 alunos por essa escolinha. Mais de 10.000 alunos já passaram pelas atividades desde o início dessa iniciativa”, destacou Argati.

Édina Kümmel frisou que o Maio Amarelo é “realmente enxergar o outro”. “É salvar vidas. É o que nós temos que observar todo dia, porque nós somos o exemplo. Que a gente tenha um mês maravilhoso com essa consciência, cada um de nós fazendo a sua parte, ajudando a despertar isso nas pessoas e cumprindo o que é a responsabilidade nossa”, ressaltou.

MAIO AMARELO

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Criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Maio Amarelo é um movimento global de conscientização para a redução de sinistros e mortes no tráfego. A ação visa estimular a participação da sociedade em ações coordenadas de segurança e reforça a necessidade de atitudes mais responsáveis e humanas nas vias.

No Brasil, o movimento é coordenado pela Senatran e conta com a adesão de órgãos públicos, entidades do setor de transporte, empresas e organizações da sociedade civil, que amplia o alcance das iniciativas educativas e fortalece a promoção da segurança viária em todo o país.

(Com informações da Assessoria Especial de Comunicação do Ministério dos Transportes)