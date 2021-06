Arapongas abre nova etapa de vacinação contra Covid-19

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Saúde informou nesta terça-feira, 08, a ampliação do cronograma da vacinação contra a Covid-19. O esquema passará a atender a população com 59 anos completos (primeira dose AstraZeneca); educadores físicos e veterinários.

A Escola Municipal Professora Alzira Horvatich, situada na Rua Garça Branca, 325 - Conj. Del Condor, será novo local de vacinação contra a Covid-19.

A partir do dia 10/06, serão vacinados a população com 59 anos completos (nascidos em 1961), no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua), e Escola Municipal Professora Alzira Horvatich, das 9h às 17h (Feira da Lua) e das 9h às 16h (Escola Alzira).

É necessário apresentar Carteira de vacinação, CPF, Documento com foto, cartão SUS e comprovante de residência.

A partir do dia11/06, serão vacinados Educadores Físicos e Veterinários – acima dos 18 anos, no Espaço Cultural Milene (Feira da Lua), e Escola Municipal Professora Alzira Horvatich, das 9h às 17h.

Documentação

Cópia de documento que comprove atual exercício da profissão no município (carteira de trabalho, carteira do conselho de classe profissional, contrato de trabalho ou holerite);

As aplicações da 2ª dose da CoronaVac acontece exclusivamente no Espaço Cultural Milene (FEIRA DA LUA) das 9h às 17h.