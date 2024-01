Arapongas abre inscrições para o Torneio 1º de Maio

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, abre nesta quarta-feira, 10, as inscrições para dois grandes eventos esportivos: o 65º Torneio 1º de Maio – um dos maiores campeonatos de Futebol Amador do Brasil, e também do Campeonato de Futsal Municipal. As fichas de inscrições e atas de regulamento das competições podem ser retiradas na recepção da Secretaria de Esporte (Campo do antigo Sesi - Av. Maracanã, 3260 - Vila Bernardes) ou pelo telefone: 3902-1114.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre e o secretário de Esporte, Altair Sartori, fizeram um convite especial para os esportistas. “Façam as inscrições e participem destes eventos que movimentam positivamente o cenário esportivo da nossa cidade. Será um bom prazo para inscrever as equipes”, declarou o prefeito.

EDIÇÃO ANTERIOR

Em 2023, o tradicional Torneio 1º de Maio de Arapongas reuniu milhares de pessoas no Estádio Municipal José Chiappin – Jardim Baronesa. De acordo com a Secretaria Municipal de Esporte, cerca de 12 mil passaram pelo estádio durante todo o dia. A edição contou com 106 equipes do masculino adulto, 25 masculino master, seis equipes sub-16 e cinco na categoria feminino livre.

