Arapongas abre inscrições para o 1º Torneio de Futebol 5 Feminino

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, informou nesta sexta-feira (19) que estão abertas as inscrições para o 1º Torneio de Futebol 5 Feminino. A competição é aberta para todo a cidade, para meninas nascidas até o ano de 2009.

Conforme a administração municipal, o prazo para a realização das inscrições é até o dia 30 de maio. As fichas de inscrição e regulamento do campeonato devem ser retiradas no Ginásio de Esportes Mateus Romera.

O 1º Torneio de Futebol 5 Feminino está previsto para acontecer no dia 8 de junho, no Campinho do Conjunto Flamingos. Mais informações pelo telefone 3902-1265 e também pelo número 3902-1114, Secretaria Municipal de Esportes.

O Ginásio Mateus Romera fica localizado na rua Saí Verde, nº 145, no Conjunto Flamingos. As informações são da Prefeitura de Arapongas.

fonte: Prefeitura de Arapongas





