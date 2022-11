Arapongas abre exposição da Urna Histórica na Biblioteca Municipal

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos (Secle) e o Museu de Arte e História de Arapongas (Mahra), informa que a Urna Histórica de Arapongas já está exposta para visitação pública na Biblioteca Machado de Assis.

Segundo a Secretaria da Cultura, a exposição permanecerá até fevereiro de 2O23, onde o público poderá apreciar o conteúdo, como fotos, postais, documentos, roupas, cartas, fitas VHS e demais lembranças das comemorações de 25 e 50 anos de emancipação do município.

A Urna Histórica foi aberta no último dia 7 de outubro, em solenidade que marcou a abertura dos festejos dos 75 anos de Arapongas. Durante o período de exposição, a comunidade poderá depositar mensagens e conteúdos dos dias atuais, que serão conhecidos nas comemorações do Centenário do município, em 2047.

A Exposição acontece das 08h às 18h, na Biblioteca Municipal Machado de Assis, localizada na Rua Mutum S/N - Praça Cacilda Becker. As visitas guiadas podem ser agendadas pelo telefone 3902-1224.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

