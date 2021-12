Da Redação

Arapongas abre doação de sangue para população em geral

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Saúde, anunciou nesta sexta (03), a abertura da campanha de doação de sangue para a população em geral, a ser realizada no próximo dia 14 de dezembro (terça-feira).

A primeira etapa da ação foi destinada apenas aos servidores municipais. AGENDAMENTO – Os agendamentos já podem ser feitos. Eles seguirão de segunda a sexta, das 13h às 17h pelos telefones 3902-1182 e 3902-1238 ou também poderá ser feito presencialmente na Secretaria de Saúde nestes mesmos dias e horários.

Serão disponibilizadas 50 vagas.

“A doação de sangue em novembro foi um sucesso e tivemos a coleta de 32 bolsas de sangue. Esta parceria com o Hemonúcleo de Apucarana veio para ficar e temos certeza que a população araponguense colaborará muito com a manutenção dos estoques de sangue na nossa região”, afirmou o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr.

O local da doação permanece no prédio do Laboratório Municipal, ao lado da UPA do Jardim Caravelle, Rua Atingau, s/n.