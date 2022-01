Da Redação

Arapongas abriu na manhã desta terça-feira (18), o primeiro Circuito Paranaense do Mobiliário, de 2022, em cerimônia realizada no Centro de Atendimento ao Visitante, localizado na sede do Senai. O evento segue até o dia 5 de fevereiro, com expectativa de muitos negócios para o setor moveleiro.

continua após publicidade .

O circuito, que é realizado pelo Sindicato das Indústrias de Móveis de Arapongas (Sima), presidido pelo empresário José Lopes de Aquino, conta com 32 fábricas de portas abertas para a visita já confirmada de centenas de lojistas. Esta edição terá um formato inovador, que abre as empresas moveleiras para que clientes de todo o Brasil possam negociar diretamente.

Assista as entrevistas com responsáveis e idealizadores do Circuito Paranaense do Mobiliário:

continua após publicidade .

Arapongas abre Circuito Paranaense do Mobiliário nesta terça - Vídeo por: Reprodução