Arapongas abre campanha pelo fim da violência contra mulheres

O secretário Argati mencionou sobre a importância do movimento

Nesta sexta-feira, 25, foi dado o início da Campanha Internacional “16 Dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres”, durante um café da manhã na sede da Delegacia da Mulher de Arapongas. A ocasião contou com a presença do secretário da Segurança Pública e Trânsito, Paulo Argati, da coordenadora da Patrulha Maria da Penha, GM Denice Amorim, do superintendente da Guarda Municipal, GM Micheletti, além de representantes da Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar e outros órgãos ligados à segurança pública.

Segundo a GM Denice, a ação integrada contará com um cronograma específico de atividades até o dia 09 de dezembro. “ Abrimos esta campanha em Arapongas, com a participação efetiva das Forças de Segurança, atuando no combate aos crimes contra as mulheres. Além de fortalecer a rede de atendimento, apoio e respaldo para as vítimas”, falou. O secretário Argati mencionou sobre a importância do movimento. “ É essencial o empenho e união de esforço contra os crimes de violência contra as mulheres. Temos nos engajado neste sentido, com ações efetivas, através da nossa Patrulha Maria da Penha, Delegacia da Mulher e demais órgãos segurança”, disse.

As atividades contarão também com o apoio da Câmara Municipal de Arapongas e Secretarias Municipais.

Veja o cronograma completo:

25/11 – Lançamento Oficial da Campanha “16 Dias de Ativismo pelo fim da violência contra as mulheres” – 9h. Local: Delegacia da Mulher

28/11 - "Foco na Mulher” (Diversos serviços: manicure, massagem, hipnoterapia, escova de cabelo) – 15h às 18h. Local: Praça da Igreja Matriz

28/11 - Podcast com a Patrulha Maria da Penha. 20h. Local: TV Mais Arapongas

29/11 - Palestra com GM Denice “Viver sem Violência”. 19h. Local: Escola Municipal Alzira Horvatich Rua Garça Branca, 325 Del Condor.

30/11 - Palestra Conscientização sobre os Tipos de Violência e Rede de Atendimento. 9h. Local: CRAS CSU.

01/12 - Conscientização sobre os Tipos de Violência e Rede de Atendimento. 9h. Local: CRAS Del Condor.

01/12 - Conscientização Feira da Lua com Patrulha Maria da Penha. 19h. Local: Estação Cultural Milene

04/12 - Pit Stop conscientização feira livre da Rua Marabu. 8h

06/12 - Pit Stop – Laço Branco Homem contra a Violência a Mulher. 9h30. Local: Av. Arapongas x Drongo

08/12 - Pit Stop – Conscientização. 9h30. Local: Rua Loro Verde com Rua Albatroz Real

09/12 - Encerramento na Prefeitura de Arapongas. 09h30. Local: Paço Municipal - Rua Harpia 750.

