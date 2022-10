Arapongas abre cadastro para doação de sangue; saiba como participar

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Para que seja possível doar sangue, o voluntário precisa atender algumas demandas

A Prefeitura de Arapongas, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza na próxima terça-feira (25) uma nova ação de doação de sangue e busca por voluntários.

continua após publicidade .

Os interessados em participar podem fazer o agendamento de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, através dos telefones 3902-1182 e 3902-1184. Os doadores podem agendar, ainda, de forma presencial na sede da Secretaria de Saúde, nestes mesmos dias e horários.

LEIA MAIS: Semas divulga curso de cuidados com a alimentação e saúde do idoso

continua após publicidade .

A Prefeitura Municipal informa também que a população araponguense pode se cadastrar para as próximas ações de doação de sangue por meio do formulário disponível no endereço eletrônico.





Requisitos para doação

Para que seja possível doar sangue, o voluntário precisa atender algumas demandas. Em caso de dúvidas, confira os principais questionamentos e esclarecimentos abaixo:

continua após publicidade .

Qual o intervalo entre as doações de sangue?

Homens de 2 em 2 meses, sendo, no máximo, 4 vezes ao ano. Já as mulheres, de 3 em 3 meses, sendo, no máximo, 3 doações ao ano.

Veja abaixo os critérios para poder ser doador:

continua após publicidade .

Estar em boas condições de saúde;

Ter entre 16 e 69 anos completos (menores de idade com autorização e presença do responsável legal);

Pesar no mínimo 51Kg na balança do HEMEPAR;

Estar descansado, alimentado e hidratado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação);

Apresentar documento oficial com foto.

Alguns fatores impedem de ser doador. Para saber quais são estes critérios, acesse o link.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

Siga o TNOnline no Google News