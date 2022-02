Da Redação

Arapongas abre as inscrições para o Torneio 1º de Maio

A Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria de Esporte, informa, nesta quarta-feira (09), que está aberta as inscrições para o Torneio 1º de Maio.

A competição é considerada o maior evento de futebol amador do interior do Brasil. No entanto, devido a pandemia do Coronavírus, passou dois anos consecutivos sem acontecer, por motivo de cancelamento. Agora em 2022, foi decidido pela sua volta, acontecendo com o mesmo formato já adotado pela competição, porém com todos os protocolos sanitários respeitados.

Para aqueles que possuírem interesse, as fichas de inscrição e o regulamento podem ser retirados na recepção da Secretaria de Esporte ou pelo site. As inscrições vão até o dia 17 de março.

Em caso de dúvidas e para maiores informações, entrar em contato direto com a Secretaria do Esporte, através do número 3902-1114.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas