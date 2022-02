Da Redação

Arapongas abre ano letivo e volta ao ensino presencial

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou nesta quarta-feira (02), a abertura do Ano Letivo 2022, com um dia de atividades no Centro de Eventos Golden Hall. Um dos pontos altos foi a palestra online feita por Priscila Cruz, presidente da organização “Todos pela Educação”, fundada em São Paulo em 2006.

continua após publicidade .

Para Priscila, a vacina para as crianças e profissionais da educação é fundamental no processo de retorno seguro às aulas presenciais. “Vivemos um momento de negacionismo. Por isso, os bons prefeitos precisam ter uma posição firme nesse sentido”, afirmou.

Ela frisou que a pandemia pode fazer com que a educação retroceda vários anos. Para ilustrar, citou, por exemplo, os dados do Censo Escolar 2021, indicando que mais de 650 mil crianças de até 5 anos saíram da escola. “Há um trabalho enorme pela frente e as prefeituras não podem esperar que os professores façam isso sozinhos. Esse longo processo de recuperação irá além do período regular, daí a importância, sobretudo nesse momento, do ensino em tempo integral”, afirmou Priscila. Para ela, quanto mais tempo a criança passar na escola, com ensino de qualidade, boas refeições, acesso a esporte, cultura, etc., melhor será o seu desenvolvimento. “Aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conviver”, resumiu.

continua após publicidade .

O prefeito Sérgio Onofre também falou sobre o desafio da educação com a volta das aulas presenciais. “Temos que aprender a conviver e a enfrentar essa pandemia, que vai ficar aí não sabemos por quanto tempo. Arapongas foi a cidade que menos fechou durante a pandemia. Há cidades que fecharam tudo e hoje estão com mais problemas do que nós”, destacou.

Ele saudou os professores e demais profissionais de educação, admitindo que este foi um dos segmentos que mais sofreram com a pandemia. “Nossa saudação a todos vocês que tiveram que se reinventar, fazer o possível e o impossível para que as crianças não perdessem o ano”, acrescentou o prefeito.

Anunciou que, apesar das dificuldades que o ano promete para as prefeituras, 2022 promete muitos avanços na área da educação. Ele citou, por exemplo, o colégio estadual em fase de conclusão na Zona Sul. A obra compreende 3,7 mil m² de área construída. Os investimentos são de R$ 5,7 milhões. Também devem ser inauguradas até julho duas grandes escolas municipais, sendo uma no Jardim Paulista (R$ 4,9 milhões) e outra no Jardim Caravelle (R$ 4,7 milhões). Ele falou ainda sobre a obra do CMEI do Jardim Paulista e a contratação gradativa de profissionais.

continua após publicidade .

O professor Peta, secretário municipal de Educação, está de atestado médico e foi representado por Vandrea Vital, diretora do Ensino Fundamental. O evento teve ainda palestras da assessora pedagógica do programa A União Faz a Vida, Regina Simião, e de Paulo Brum, que abordou o tema “Educar a ação”. Também estiveram presentes o vice-prefeito Jair Milani, secretários municipais, vereadores, representantes do Sicredi, autoridades religiosas e outros convidados.





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.