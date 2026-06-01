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Arapongas abre 26ª Queima de Estoque nesta quarta-feira (03), na Estação Milene

Evento reúne cerca de 100 lojistas e oferece descontos de até 70% em diversos setores

Escrito por Da Redação
Publicado em 01.06.2026, 13:02:40 Editado em 01.06.2026, 13:02:34
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Arapongas abre 26ª Queima de Estoque nesta quarta-feira (03), na Estação Milene
Autor Evento acontece a partir de quarta-feira - Foto: Divulgação

A 26ª edição da Queima de Estoque de Arapongas começa nesta quarta-feira (03), às 18h, inaugurando um novo momento. O evento, que passa a acontecer na Estação Cultural Milene, reúne aproximadamente 100 lojistas de todos os ramos do comércio, e tem o apoio da Prefeitura de Arapongas.

-LEIA MAIS: Confira os falecimentos deste domingo (31) em Arapongas

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De acordo com a organização, o consumidor pode ter certeza de que é a mesma feira de sempre, em que é possível encontrar móveis, eletrodomésticos, calçados, confecções, moda fitness, cama, mesa e banho, utilidades domésticas, malas e bolsas, semijoias, brinquedos e muito mais – são milhares de itens com descontos de até 70%. E a apetitosa praça de alimentação oferece ainda opções como comida japonesa e chinesa, massas artesanais, churrasco e hambúrgueres e várias sobremesas.

“É um novo momento de uma história vencedora. Depois de anos, tivemos de encontrar um novo local para a Queima de Arapongas. A casa é nova, mas o carinho, o cuidado e a atenção para com nossos visitantes são os mesmos de sempre. Prometemos toda a dedicação para receber vocês com o conforto que vocês merecem e as promoções que vocês adoram”, comenta Anderson Molina, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia), promotora da Queima de Estoque.

HORÁRIOS

Na quarta, a Queima de Estoque começa às 18h e atende o público até as 22h. Na quinta-feira (04, feriado de Corpus Christi), sexta (05) e sábado (06), o horário de funcionamento é das 10h às 22h. Domingo (07), o evento começa às 10h e encerra às 20h.

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A entrada é gratuita. Além de vagas públicas de estacionamento – principalmente na Rua Rouxinol e também nas vias próximas do local, haverá um estacionamento privado bem perto de uma das entradas do evento, na Rua Jandaia, com preço único de R$ 10.

A realização é da Acia, com patrocínio de Sicoob Horizonte, Associação Comercial do Paraná (ACP) e Sanepar. Conta com apoio das secretarias municipais de Segurança Pública e Trânsito (SESTRAN), Cultura, Lazer e Eventos (SECLE), Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda (SEMUDE), Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (SEASPMA), Prefeitura Municipal de Arapongas e Governo do Estado do Paraná.

SERVIÇO

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  • 26ª Queima de Estoque de Arapongas
  • 03 a 07 de junho
  • Estação Cultural Milene
  • 03/06: 18h às 22h
  • 04 (feriado de Corpus Christi), 05 e 06/06: 10h às 22h
  • 07/06: 10h às 20h
  • Entrada gratuita


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