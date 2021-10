Arapongas, 74 anos: que presente você daria para a cidade?

Da Redação

Arapongas completa neste domingo, 10 de outubro, 74 anos de emancipação política. Com localização estratégica no Paraná, a cidade cresce e se desenvolve a cada ano, forte no campo e na cidade.

Além dos expressivos resultados no agronegócio, Arapongas também se consolidou como a capital moveleira do Brasil, já que 10% de todos os móveis produzidos no país, são feitos nas empresas da cidade.

Nesta data tão especial, em seu aniversário, os araponguenses revelam qual presente gostariam de dar para a cidade. Assista: