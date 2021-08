Da Redação

Arapongas: 7 dias sem registros de óbito por Covid-19

O município de Arapongas não registrou nenhum óbito em decorrência da Covid-19 durante a última semana de 03 a 09 de agosto. A última morte ocorreu no dia 02 de agosto, segundo dados da Secretaria de Saúde. Desde dezembro de 2020, esta é a primeira semana em que não são registradas mortes pela doença, por sete dias consecutivos. Dados positivos registados também no último boletim epidemiológico, publicado na última sexta-feira, 06.

continua após publicidade .

Os dados apontaram redução no número de casos nos últimos 7 dias, de 2,99% (134 para 130); redução no número de casos nos últimos 30 dias, de 21,36% (838 para 659); e queda no número de óbitos nos últimos 30 dias (48 para 30), além da estabilidade da taxa de transmissão em 0,89.

Redução também na ocupação dos leitos no Honpar, sendo registrada taxa de 16% dos leitos de enfermaria e 12,1% dos leitos de UTI. Além da permanência de leitos vazios na Ala UTI da UPA, nas últimas três semanas.

continua após publicidade .

Segundo o secretário da pasta, Moacir Paludetto Jr, os resultados positivos somam-se a um trabalho efetivo da Saúde, entre eles, o avanço da imunização contra a Covid-19.

“São ações efetivas que têm nos trazido uma resposta positiva. Temos batido firme na nossa campanha de vacinação, expandindo sempre que possível as faixas etárias. Um trabalho também de conscientização, já adotado desde o início da pandemia. Temos uma equipe dedicada e uma gestão municipal que nos dá todo o apoio. Queremos buscar números ainda mais positivos, avançando no número de pessoas totalmente imunizadas. Uma maneira de respeito à vida e para todos aqueles que não tiveram a mesma oportunidade”, frisou.

Paludetto Jr, reforçou ainda que não é o momento de afrouxar as medidas sanitárias, como o uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social.

BOLETIM – O último informativo divulgado ontem, 09, aponta que Arapongas registra 20.916 casos confirmados; 190 doentes; 20.171 curados; 77 casos em investigação; 53.520 descartados; 324 em isolamento e 555 óbitos.