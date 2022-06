Arapongas: 20ª coleta de lixo eletrônico recolhe 4,5 kg de materiais

Da Redação

No último sábado (25), em Arapongas, foi realizada a 20ª edição da coleta de lixo eletrônico e pneus pela Cooperativa de Recicladores Zona Sul e Rotary Club Amanhecer. O evento recolheu um total de 4,5 quilos de materiais eletrônicos e eletrodomésticos inservíveis e 300 pneus.

A ação, que aconteceu no pátio do Ginásio de Esportes Luiz A. Zin, localizado na Rua Marabu, resultou também na arrecadação de mais de 2 mil peças de roupas, além de pares de sapatos, para a 6ª edição da Campanha de Inverno “Cabide não sente frio”.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, e o vice-prefeito, Jair Milani, também compareceram ao local. “É bacana ver o envolvimento da população. É uma oportunidade de dar a correta destinação para todo esse lixo. Além de ser mais uma iniciativa para a doação de cobertores e roupas de frio para doar às famílias”, mencionou Onofre.

Todo o material recolhido foi revertido para os integrantes da Cooperativa de Recicladores Zona Sul. Já os pneus foram enviados para a empresa Recibrás.

Um dos responsáveis pelo evento, o servidor municipal Silvano Santos, também se mostrou satisfeito com o resultado. A ideia é realizar outras duas ações até o fim do ano. “Queremos fazer mais duas. Uma no Conjunto Flamingos; em outubro, e outra vez na área central da cidade; no mês de dezembro. Ficamos contentes com o envolvimento da população e colaboração de todos os parceiros”, disse.

A 20ª edição coleta de lixo eletrônico e pneus de Arapongas contou com o apoio da Prefeitura de Arapongas, GMA, Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Inovação, Trabalho e Renda, Secretaria de Segurança Pública e Trânsito. PARCEIRAS: SIMA, Recibras, CTDesign, Lojas Colombo, Grupo Renault/Aravel, Eletro AM, Clube Comercial de Arapongas, Nova Obra, SEMATRANS – Coleta Seletiva.



Participaram também da ação, o secretário do Meio Ambiente, Renan Franzin Manoel, presidentes (2021-2022/2022-2023) do Rotary Club Amanhecer Arapongas, Brito e Joel, e os vereadores major Arduin e Meyre Farias.





Fonte: Prefeitura de Arapongas.

