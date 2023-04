Arapongas: 1.895 cadastros de imóveis são isentos de pagar IPTU

Da Redação

Dados do Departamento de Tributação da Prefeitura de Arapongas

Segundo o Departamento de Tributação da Prefeitura de Arapongas, 1.895 cadastros de imóveis são isentos do pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) no município. Nesse montando estão os imóveis de aposentados/pensionistas com até 150 m2 de área construída e imóveis com até 70m2 de área construída que atendam também outros requisitos sociais. Ainda fazem parte imóveis pertencentes ao Município, ao Estado e à União, além de igrejas e entidades.

Desse total, ainda segundo o Departamento de Tributação, 882 cadastros de imóveis são de aposentados e com área construída de até 150 m2. Para ter acesso ao benefício, é preciso que a cópia da matrícula do imóvel atualizada esteja em nome do beneficiário, ou contrato (registrado). A renda familiar (a soma dos vencimentos de todos os moradores) não deve ultrapassar dois salários mínimos e o solicitante deve morar no imóvel e não ter nenhuma outra propriedade. Se houver no imóvel algum desempregado, essa pessoa deve apresentar cópia da Carteira de Trabalho constando a última contratação. No caso de haver algum beneficiário do INSS, deve apresentar extrato do recebimento.

Do montante também constam 295 cadastros de imóveis com isenção para residências com até 70 m2. Para ter o benefício, a renda familiar também deve ser de até dois salários mínimos. O solicitante também deve residir no imóvel e não ter nenhuma outra propriedade.

