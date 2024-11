Arapongão é derrotado em casa, mas avança à semifinal da Terceirona

Arapongas passou para as semifinais da Terceirona

Parecia que seria tranquilo, mas o Arapongão teve dificuldades para se classificar à fase semifinal da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense. A equipe tinha a vantagem por jogar em casa, no Estádio dos Pássaros, e por ter vencido o jogo da ida pelo placar de 3 a 0 contra o Iraty, porém, foi derrotada neste sábado (26), no confronto da volta, por 2 a 0.

O Iraty precisava vencer por três gols de diferença para levar o jogo aos pênaltis. Contudo, marcou dois com no segundo tempo com Matheus e Bam Bam e foi desclassificado da Terceirona.

O Arapongão vai enfrentar na semifinal o vencedor de REC e Batel, que se enfrentam às 18h30 deste sábado. No jogo de ida, o Batel ganhou por 3 a 0 em Guarapuava.

