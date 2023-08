Araçari-poca, o "bicho da meteorologia", é capturado em Arapongas

Siga o TNOnline no Google News

Um araçari-poca (Selenidera maculirostris) deu as caras na "Cidade dos Pássaros". A captura da ave foi realizada por uma equipe do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) de Arapongas e divulgada nas redes sociais da Guarda Municipal do município nesta quarta-feira (23).

Segundo a corporação, o pássaro foi localizado em um fosso de luz de uma residência no Jardim Santa Alice. A GDA informou que foi feita uma avaliação e constatado que o animal não apresentava condições de retorno ao seu habitat natural.

A equipe decidiu então encaminhar para um atendimento especializado no Hospital Veterinário da UniFil – Centro Universitário Filadélfia em Londrina.

O araçari-poca é um pássaro que, para moradores das florestas, é considerado um "bicho da meteorologia". A justificativa para o apelido se dá porque dizem que a ave começa a bater o bico e promover algazarra quando o clima vai mudar.

Foto por Reprodução Ave foi localizada no Jardim Santa Alice

É mais comum encontrar o pássaro na Argentina e no Brasil, nos estados da Bahia e de Minas Gerais ao Rio Grande do Sul. Se alimenta de brotos, insetos e principalmente de frutos, como os da embaúba e os coquinhos de palmeiras. Tem importante papel de dispersor de sementes, contribuindo para a manutenção da floresta.

