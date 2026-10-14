Aquaplanagem causa acidente fatal com feridos na rodovia PR-444

Uma colisão frontal entre dois veículos provocou a morte de uma pessoa e deixou outras quatro feridas na manhã desta quarta-feira, na rodovia PR-444, na saída de Arapongas em sentido a Mandaguari. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Mandaguari, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Arapongas e da concessionária EPR.

- LEIA MAIS: Acidente entre carro e caminhão mobiliza socorro e trava o trânsito na BR-369

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com o socorrista do Corpo de Bombeiros, soldado Francisconi, a pista molhada devido às chuvas pode ter sido a causa provável do acidente. Um dos veículos teria perdido o controle da direção e invadido a faixa contrária, colidindo frontalmente com o outro automóvel.

Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo

O motorista de um dos veículos, um Fiat Mobi, morreu no local do acidente. Outras duas vítimas sofreram lesões moderadas e foram encaminhadas para atendimento hospitalar no município de Arapongas. As duas pessoas restantes recusaram atendimento médico por não apresentarem ferimentos graves.

Segundo informações fornecidas pela equipe de resgate, entre os feridos levados ao hospital, uma pessoa apresentava suspeita de trauma no tórax, enquanto a outra sofreu fratura em um dos membros superiores. As causas exatas da colisão seguem sob apuração das autoridades competentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo





Foto: Reprodução vídeo Foto: Reprodução vídeo



