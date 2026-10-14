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TRAGÉDIA

Aquaplanagem causa acidente fatal com feridos na rodovia PR-444

Colisão frontal envolveu cinco pessoas e exigiu encaminhamento hospitalar para hospital em Arapongas.

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Aquaplanagem causa acidente fatal com feridos na rodovia PR-444
Autor Foto: Reprodução vídeo

Uma colisão frontal entre dois veículos provocou a morte de uma pessoa e deixou outras quatro feridas na manhã desta quarta-feira, na rodovia PR-444, na saída de Arapongas em sentido a Mandaguari. O acidente mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros de Mandaguari, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Arapongas e da concessionária EPR.

- LEIA MAIS: Acidente entre carro e caminhão mobiliza socorro e trava o trânsito na BR-369

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De acordo com o socorrista do Corpo de Bombeiros, soldado Francisconi, a pista molhada devido às chuvas pode ter sido a causa provável do acidente. Um dos veículos teria perdido o controle da direção e invadido a faixa contrária, colidindo frontalmente com o outro automóvel.

Aquaplanagem causa acidente fatal com feridos na rodovia PR-444
AutorFoto: Reprodução vídeo

O motorista de um dos veículos, um Fiat Mobi, morreu no local do acidente. Outras duas vítimas sofreram lesões moderadas e foram encaminhadas para atendimento hospitalar no município de Arapongas. As duas pessoas restantes recusaram atendimento médico por não apresentarem ferimentos graves.

Segundo informações fornecidas pela equipe de resgate, entre os feridos levados ao hospital, uma pessoa apresentava suspeita de trauma no tórax, enquanto a outra sofreu fratura em um dos membros superiores. As causas exatas da colisão seguem sob apuração das autoridades competentes.

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Aquaplanagem causa acidente fatal com feridos na rodovia PR-444
AutorFoto: Reprodução vídeo


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