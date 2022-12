Apucaranense passa mal e perde controle da direção em Arapongas

Da Redação

Um acidente de trânsito foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira (30), no Distrito de Aricanduva, em Arapongas, norte do Paraná. O motorista do carro, de 68 anos, morador de Apucarana, passou mal minutos antes do acidente acontecer.

Informações apurada no local do acidente dão conta um Toyota Corolla subiu em uma calçada e atingiu uma mureta, na Rua Caiapó, por volta das 18h50.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender uma vítima. O idoso que conduzia o veículo, segundo os socorristas, teve uma crise convulsiva.

De acordo com testemunhas, o veículo andou para trás e só parou até subir em uma calçada, em frente à uma residência. A esposa da vítima estava no banco do passageiro, mas ela saiu ilesa do acidente.

Apesar de não sofrer ferimentos, o homem foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Apucarana.

