Da Redação

Apucaranense é esfaqueado em Arapongas ao defender a mãe

A Polícia Militar (PM) de Arapongas foi acionada no início da madrugada deste sábado (27) para atender a uma ocorrência de violência doméstica seguida de lesão corporal. O caso aconteceu na Vila Araponguinha.

continua após publicidade .

De acordo com o boletim de ocorrências, o solicitante informou que havia uma senhora na rua pedindo por socorro e dizendo que o filho estava esfaqueado. A PM encontrou o homem caído no chão, com as mãos feridas. Ele informou que veio Apucarana ver sua mãe, pois um vizinho o havia informado que ela estava sendo agredida pelo seu irmão.

Ele ainda relatou que ao chegar na residência, seu irmão veio em sua direção com uma faca tentando atacá-lo. Ele conseguiu correr em direção à rua, mas mesmo assim seu irmão ainda tentava desferir facadas contra ele, e ao tentar se defender, foi ferido nas mãos.

continua após publicidade .

O agressor foi abordado e a faca utilizada por ele, apreendida.

O SAMU esteve no local e realizou os primeiros atendimentos do rapaz esfaqueado, que foi para o pronto atendimento 24 horas.

A mãe dos rapazes disse que o agressor faz uso de drogas e bebida alcoólica, que chegou bastante alterado e xingando.

Por desejar representar contra o filho, as partes foram encaminhadas para a delegacia para as providências cabíveis.