Da Redação

A apucaranense Luzia Aparecida de Oliveira Podem, de 52 anos, não conteve as lágrimas ao compartilhar com amigos do Facebook um vídeo sobre o sumiço de seu cachorro, o Nick. O animal de estimação desapareceu no dia 31 de dezembro durante estadia na casa da filha de Luzia, localizada na Rua Jurutau, no Jardim Bandeirantes, em Arapongas.

continua após publicidade .

"Fui visitar minha irmã que está passando por um tratamento contra o câncer na cidade de Ourinhos e deixei o Nick com minha filha em Arapongas. No dia 31 de dezembro, quando começaram as comemorações com fogos de artifício, ele se assustou, pulou a janela de um dos quartos da casa e fugiu. Ele nunca mais foi encontrado. Estou desesperada", lamenta.

Luzia conta que o cachorro está com ela há dois anos e meio, e desde então, os dois não se desgrudam e até dormem juntos. "Ele é minha vida. Preciso encontrá-lo. Nesta quinta, uma pessoa entrou em contato com a gente e disse que viu o Nick acompanhado de um morador de rua. Minha filha já está desde cedo pelas ruas procurando pelo tal homem", comenta.

continua após publicidade .

Segundo Luiza, ela também está com câncer no intestino e precisa da companhia de seu cachorrinho para enfrentar a batalha contra a doença. "Descobri recentemente que estou com a doença e queria muito que o Nick estivesse aqui comigo", acrescenta. Quem tiver notícias do cãozinho pode entrar em contato pelo telefone (43) 99670-5937.

Assista ao vídeo:

Apucaranense chora ao pedir ajuda para encontrar seu cão - Vídeo por: Reprodução

Matéria escrita por Fernanda Neme.