Apucarana e Arapongas recebem eventos na área de contabilidade

Cidades da região norte do estado receberão nesta quarta (14) e quinta-feira (15) eventos da programação do Programa CRCPR em Sua Região. Nesta quarta, será a vez de Londrina, Rolândia e Arapongas e, nesta quinta, Apucarana e Astorga.

Os profissionais e empresários contábeis estão convidados a comparecer e conhecer melhor as atividades do Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (CRCPR), entidade que visa à valorização da classe contábil perante a sociedade e é responsável por registrar, fiscalizar e promover a educação continuada dos profissionais da contabilidade. Os participantes terão a oportunidade de reunir-se com a diretoria, conselheiros, funcionários e delegados representantes e de manifestar demandas e preocupações locais que afetam suas atividades no dia a dia, estreitando o relacionamento com os representantes do CRCPR e com os colegas de profissão.

Nos eventos do CRCPR em Sua Região são apresentados projetos da atual gestão, as atividades institucionais, os produtos do CRCPR, a realidade atual da profissão no Brasil e muito mais. Além do presidente do Conselho, Laudelino Jochem, os eventos podem contar com a participação do vice-presidente de Desenvolvimento Regional, Nelinho Kukla, do vice-presidente de Administração e Finanças, Everson Breda Carlin, e de conselheiros e delegados representantes do CRCPR nas cidades visitadas.

"Estar mais próximos também fisicamente das diversas regiões do estado faz parte do planejamento desta gestão, sendo uma ótima oportunidade para discutir com a comunidade de profissionais locais assuntos de interesse da classe contábil, bem como tirar dúvidas e receber sugestões para a entidade", explicou o vice-presidente de Desenvolvimento Regional, Nelinho Kukla, responsável pela operacionalização do novo programa.

Desde o ano passado, centenas de profissionais da contabilidade participaram das edições do Litoral, Curitiba e Região Metropolitana, Jaguariaíva, Santo Antônio da Platina, Ponta Grossa, Prudentópolis, Toledo, Cascavel, Palmas, Mal. Cândido Rondon, Guarapuava, Medianeira, Palotina, Castro, Telêmaco Borba, Irati, Pato Branco, Ibaiti e União da Vitória.

