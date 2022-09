Aposta de Arapongas fatura quase R$50 mil na quina da Mega-Sena

Da Redação

Prêmio principal acumulou pela 14ª vez seguida

Uma aposta de Arapongas faturou quase R$ 50 mil na quina da Mega-Sena, no sorteio do concurso 2524, realizado nesta quarta-feira, 28. A aposta simples foi realizada na lotérica Falcão e faturou R$43.914,62.

O prêmio principal acumulou pela 14ª vez seguida e, para o sorteio que acontece neste sábado (1º), o valor previsto é de R$ 300 milhões. Os números sorteados foram: 03 – 20 – 22 – 37 – 41 – 43.

Além do prêmio da quina, outras 12 apostas de Arapongas levaram o prêmio da quadra, estimado em R$ 839 cada. Em Apucarana, 21 apostas acertaram quatro dezenas; uma delas, em uma aposta com 9 números, o prêmio foi de R$12.500, as demais levaram R$839 cada.

Paraná

Em todo o Paraná, 24 apostas levaram a quina da mega-sena, incluindo dois bolões. Nove dessas apostas são de Curitiba. A maioria delas garantiu o prêmio mínimo de R$ 43.914,62, porém, o grande destaque ficou para um bolão, que garantiu o prêmio de R$ 219.573,06. O valor será dividido em 21 cotas.

