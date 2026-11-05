Aposta de Arapongas fatura quase R$12 milhões na quina

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Valor saltou para R$ 12 milhões após o concurso terminar sem ganhador na faixa principal

Uma aposta online faturou sozinha quase R$ 12 milhões na Quina, sendo o único prêmio principal distribuído entre as loterias sorteadas. O ganhador, de Arapongas (PR), acertou os cinco números que foram 20,43,51,62,69 e se tornou o mais novo milionário.

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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2664 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 173,19.

Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 74591 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6,18.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (05), é de R$ 600.000,00.

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Apostas

A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.

Sorteios

Os sorteios são realizados de segunda a sábado.