Aposta de Arapongas fatura quase R$12 milhões na quina
Valor saltou para R$ 12 milhões após o concurso terminar sem ganhador na faixa principal
Uma aposta online faturou sozinha quase R$ 12 milhões na Quina, sendo o único prêmio principal distribuído entre as loterias sorteadas. O ganhador, de Arapongas (PR), acertou os cinco números que foram 20,43,51,62,69 e se tornou o mais novo milionário.
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Já entre os apostadores que acertaram as 3 dezenas, foram 2664 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 173,19.
Já entre os apostadores que acertaram as 2 dezenas, foram 74591 apostas ganhadoras, cada uma delas levando para casa R$ 6,18.
A estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será na quinta (05), é de R$ 600.000,00.
Apostas
A aposta mínima, de 5 números, custa R$ 3,00.
Sorteios
Os sorteios são realizados de segunda a sábado.