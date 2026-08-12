Aposta de Arapongas acerta quatro números e garante prêmio da Quina; saiba quanto

Uma aposta feita em Arapongas cravou quatro números e faturou R$ 8.562,32 na quadra do concurso 7089 da Quina. Nenhum apostador acertou as cinco dezenas, realizado na noite desta terça-feira (11), fazendo o prêmio principal acumular. As dezenas sorteadas foram 26, 33, 40, 55 e 69.

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O jogo premiado de Arapongas foi do tipo simples, com cinco números apostados, registrado presencialmente na Lotérica Silvestre. Além do município, o Paraná teve outras duas apostas contempladas na mesma faixa de acertos: uma em Cascavel, realizada em canais eletrônicos digitais, e outra em Curitiba, feita na Loterias São Braz. Cada uma dessas apostas também levou o prêmio individual de R$ 8.562,32.

Em todo o país, 40 apostas acertaram a quadra. Nas demais faixas de premiação, 2.481 bilhetes tiveram três acertos, garantindo R$ 131,47 para cada, enquanto 66.545 apostas acertaram dois números e receberão R$ 4,90 cada.

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Com o acumulado, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, que será realizado nesta quarta-feira (12), é de R$ 3,8 milhões. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal. O bilhete mínimo, com cinco números, custa R$ 3,00, e os sorteios da Quina ocorrem diariamente, de segunda a sábado.