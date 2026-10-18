Aposta de Arapongas acerta a quina da Mega-Sena e fatura quase R$ 59 mil

Jogo simples feito na Lotérica Mega Sorte garantiu a premiação. Outra aposta do PR, de Araucária, também cravou cinco números no sorteio deste domingo

Uma aposta simples feita em Arapongas acertou cinco dezenas do concurso 3071 da Mega-Sena, sorteado na manhã deste domingo (18), e faturou o prêmio de R$ 58.806,72. O prêmio principal da loteria acumulou mais uma vez, já que nenhum apostador cravou os seis números revelados no Espaço da Sorte, em São Paulo, que foram: 12, 22, 41, 45, 51 e 52.

- LEIA MAIS: Confira o resultado da Mega-Sena 3071 deste domingo com prêmio de R$ 171 milhões

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O jogo pé-quente de Arapongas foi registrado na Lotérica Mega Sorte. Além do ganhador do Norte do Estado, outra aposta simples paranaense, feita na Olimpo Loterias, em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, também levou o mesmo valor. Em todo o país, 102 apostas acertaram a quina, de acordo com o detalhamento divulgado pela Caixa Econômica Federal.

Para quem deseja tentar a sorte nos próximos concursos, a aposta simples da Mega-Sena, com seis dezenas, custa R$ 6, com probabilidade de acerto de uma em mais de 50 milhões. Aumentando o jogo para sete números, o valor passa para R$ 42 e a chance sobe para uma em 7,1 milhões.

Os jogos podem ser registrados presencialmente nas casas lotéricas ou de forma totalmente digital, por meio do portal Loterias Online, do aplicativo gratuito Loterias Caixa (disponível para Android e iOS) ou pelo Internet Banking, exclusivo para clientes da instituição. Nas plataformas digitais, o apostador precisa ter mais de 18 anos, realizar um breve cadastro e pode efetuar o pagamento via Pix, cartão de crédito ou RecargaPay.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O sistema online permite ainda o uso de facilidades como a "surpresinha", em que o sistema escolhe os números, e a "teimosinha", que repete a aposta por concursos consecutivos, além da compra de cotas de bolões digitais até minutos antes do encerramento das apostas. Após a realização do sorteio, os resultados e os procedimentos para a retirada de possíveis prêmios ficam disponíveis na área logada do usuário.