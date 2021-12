Da Redação

Após violência doméstica, homem é preso pela PM de Arapongas

A Polícia Militar (PM) de Arapongas, prendeu um homem na noite deste sábado, 25, em Sabáudia, por violência doméstica. Segundo o boletim de ocorrências, ele teria agredido a ex-mulher.

Vizinhos acionaram a PM dizendo que o homem estaria batendo em uma mulher. Ao chegar no local, a mulher contou que seu ex-marido, com quem tem um filho de dois anos, teria pulado o muro da casa e danificado a porta, com o intuito de agredi-la.

Com informações de testemunhas, os policiais localizaram o agressor em uma rua próxima da residência. Ele foi detido e encaminhado até a delegacia de Arapongas.

Ainda segundo o boletim, durante todo o trajeto, o detido disse que não ia ficar preso por muito tempo e que iria cobrar da vítima depois.