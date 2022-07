Após vandalismo na Estação Milene, câmeras reforçam monitoramento

Da Redação

A Prefeitura de Arapongas informou nesta quarta-feira (06) que um novo ato de vandalismo foi registrado na cidade. Pichações foram feitas nas paredes da Estação Cultural Milene, onde acontece a Feira da Lua, além da danificação da porta de um dos banheiros do local.

Conforme a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran), imagens das câmeras de monitoramento do local estão em análise para a possível identificação dos autores. Como forma de reforço, duas novas câmeras serão instaladas.

“A Estação Cultural Milene já conta 16 câmeras, que funcionam 24 horas, através do nosso Centro de Monitoramento Municipal. Outras duas serão instaladas. Infelizmente, os registros de ocorrências relacionadas ao crime de vandalismo acontecem com certa frequência. Pedimos a colaboração da população também nas denúncias, para que as medidas cabíveis sejam tomadas, fazendo com os autores respondam por este tipo de crime”, frisa o secretário de Segurança, Paulo Argati.

Arapongas conta atualmente com 18 prédios públicos monitorados com câmeras e 56 espaços com alarmes. A Sestran já busca alinhar junto à Secretaria Municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano (Seodur), os reparos necessários na Estação Cultural Milene.







Outros casos de vandalismo em Arapongas

No dia 12 de junho, através de uma denúncia anônima, equipes da Guarda Municipal (GM) fizeram a apreensão de um adolescente que pichava as estruturas do Centro de Iniciação ao Esporte Mario Cassitas (CIE), anexo ao Centro Social Urbano (CSU), no Jardim Aeroporto.





Denúncias

A Prefeitura de Arapongas ressalta que, em casos de vandalismo ao patrimônio público, a população pode colaborar denunciando através do 153 ou 0800 645 90 60 (Guarda Municipal).





Fonte: Prefeitura Municipal de Arapongas.

