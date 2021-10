Da Redação

Após tentativas de fuga, PM recupera três motocicletas

Na manhã desta sexta-feira (8), a Polícia Militar (PM) de Arapongas recuperou três motocicletas, modelo Honda Biz, furtadas e deteve três suspeitos, de 15, 17 e 22 anos, envolvidos nos crimes, que foram praticados em Mandaguari.

continua após publicidade .

Segundo a PM, um denunciante ligou no 190 para informar que três homens estavam empurrando três motocicletas, uma azul, uma vermelha e outra preta. As viaturas então se deslocaram ao local, encontraram os suspeitos, que empreenderam fuga, tomando direções diferentes.

Apesar ads tentativas de fuga, as equipes policiais conseguiram encontrar e deter todos os ladrões. O primeiro, com a Biz azul, foi abordado no cruzamento das ruas Surucuá e Talha-Mar. O condutor da moto preta foi pego na PR-444, próximo ao Pennachi, e o suspeito da Biz vermelha foi encontrado na BR-369, próximo ao pedágio.

continua após publicidade .

A três motocicletas foram furtadas em Mandaguari. Segundo os suspeitos, eles levariam as motos para Rolândia e quitariam suas dívidas no tráfico de drogas. Ainda conforme o relato dos criminosos, um homem de Rolândia levou os três até Mandaguari para que cometessem os furtos e depois deixassem as motocicletas próximo ao lago do bairro São Fernando.

Os adolescentes foram apreendidos e o maior foi preso. Todos foram encaminhados para a delegacia de Arapongas.